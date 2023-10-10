رفع كفاءة وتركيب «إنترلوك» بشوارع المحمودية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبعن نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة والعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرةً إلى استمرار العمل في رصف وتطوير عدد من الطرق والشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين وخاصة قبل موسم الشتاء والأمطار.

تطوير شوارع المحمودية في البحيرة

وفي هذا السياق تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة برئاسة على زيد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بشوارع ساشون خلف الإدارة الزراعية بطول 600 م وعرض 4 أمتار، وبتكلفة إجمالية قدرها 973 ألف جنيه، حيث يصعب دخول معدات الرصف لتلك الشوارع.

متابعة خطة تطوير الطرق

وأكدت نائب محافظ البحيرة استمرار متابعة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في شتى القطاعات.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بتطوير شوارع مختلف المدن والمراكز بنطاق محافظة البحيرة، مشددة على تذليل كل العقبات لتحقيق ذلك.