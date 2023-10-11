نائب محافظ البحيرة تعتمد عددا من المخططات التفصيلية لـ4 مراكز

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 4 مراكز، وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وجاءت المخططات التفصيلية على النحو التالي:

اعتماد المخططات التفصيلية لعدة مراكز بالبحيرة

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور، كما تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرية عزب الأوقاف بناحية زرقون القبلية بمركز دمنهور.

-اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة النشو بمدينة إيتاي البارود، كما تم إعتماد قرية حوض فارس وقرية جعيف التابعة للوحدة المحلية لقرية النبيرة بمركز إيتاي البارود.

-اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية بكوم اشو بمركز كفر الدوار، كما تم اعتماد تعديل شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المراكبية بكفر الدوار.

-اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة خياط التابعة للوحدة المحلية بالكوم الأخضر بمركز حوش عيسى.

كما تم عرض جميع المخططات التفصيلية السالف ذكرها باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية لمدة 15 يوم لتلقي تظلمات المواطنين والأهالي لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية.

ومن جهتها صرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016.

تسيير على المواطنين لاستكمال البناء

جاء ذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

وأشار إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.