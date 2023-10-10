اتحاد منتجي الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي من البيض.. ولم نستورد طبقا منذ الثمانينيات

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ البيض والدواجن الجميع يعلمون أهميتهما إذ يُعدان البروتين الأول للأسرة المصرية والأرخص.

لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال لقاء له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر شاشة «الحياة»، أنّ لدنيا اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض ولم نستورد طبق بيض من الثمانينيات حتى الآن.

لدينا اكتفاء ذاتي من البيض

وأشار إلى أنّ الصناعة المحلية في إنتاج البيض استطاعت أن تكفي الأسرة المصرية على مدى عشرات السنين، فهي سلعة غير قابلة للتخزين، مضيفا: «نحن نسمي البيض الطازج وجبة استهلاك سريعة من المزرعة للمستهلك».