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عاجل.. انتشال أكثر من 10 شهداء في قصف الاحتلال لمنزل بمخيم جباليا

كتب:

منى السعيد
08:53 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنّ قوات الهلال الأحمر الفلسطيني والمواطنين انتشلت جثث أكثر من 10 شهداء في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت مجزرة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 50 فلسطينيًا منهم أطفال.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القصف استهدف منطقة سوق الترنس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدد من القنابل الثقيلة، وأدى القصف العنيف إلى تدمير عدد كبير من المنازل وممتلكات المواطنين.

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