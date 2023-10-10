أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت.. احذر الانتقال لشريحة أعلى

في كثير من الأحيان، يتفاجأ المواطنون من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع من خصم رصيد من شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت، حتى يتمكنوا من تجنب الأشياء التي تعرضهم لخصم الرصيد من شحن العداد.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بكيفية استخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع الاستخدام الأمثل، لتجنب التعرض لدفع غرامات مالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت

1- يخصم القسط الخاص بتركيب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بقيمة 300 جنيه كل شهر يتم خصمهم من الرصيد، إذ أن العدادات يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط على فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم الميكانيكي بآخر مسبق الدفع.

2- يخصم رصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع في حالة توقف الاستهلاك بسبب غلق المكان يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، نتيجة أن قراءة العداد صفر وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات كل شهر.

3- يخصم مبلغ عن خدمة العملاء من قيمة شحن العداد، ويكون ذلك الخصم مقابل الخدمات التي تقدمها خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، وتتحدد تلك القيمة وفق الشرائح المختلفة.

4- يخصم رصيد من شحن العداد في حالة الانتقال من شريحة إلى شريحة أخرى أعلى منها، إذ تختلف قيمة حساب الاستهلاك من شريحة لأخرى.