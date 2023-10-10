مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن: دعم عسكري أمريكي غير مسبوق لإسرائيل

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن رامي جبر، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يجتمع شبه يوميا بالمسؤولين الإسرائيليين لتوفير كل ما يحتاجونه لصد هجمات المقاومة الفلسطينية في غزة.

أمريكا تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية

وأضاف خلال إفادة على الهواء، أن أمريكا تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية بلغت نحو 8 مليارات دولار، وهناك مساعدات وصلت بالفعل وأخرى في الطريق تتضمن معدات وذخائر ودفاعات جوية.

حماية أمن إسرائيل

وأوضح أن هذه المساعدات لها هدفان، الأول هو التعهد الأمريكي الطبيعي بحماية أمن إسرائيل، والثاني هو أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، وسيوضح بايدن الخطة الأمريكية لاسترجاع الرهائن.