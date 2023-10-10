وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال قصف مستشفى بيت حانون وأخرجه من الخدمة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن حصيلة الشهداء حتى الآن ليست دقيقة، فالأرقام الحالية للحالات التي وصلت مشافي غزة، بينما هناك شهداء ومصابين ما زالوا تحت الأنقاض.

الوضع الإنساني

وأضافت خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الوضع الإنساني في غزة مأساوي، وهناك نقص حاد في الأدوية والأغذية والمعدات، والاحتلال يستهدف بالقصف المستشفيات، وقصف مستشفى بيت حانون وأخرجه من الخدمة.

الأدوية الخاصة بالطوارئ

ولفتت إلى أن المستودعات فرغت بالكامل، وستكون هناك كارثة إذا لم تصل مساعدات إنسانية عاجلة، وأهمها كل الأدوية الخاصة بالطوارئ، ونتمنى فتح معبر رفح لوصول المساعدات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوجه له وللمصريين كل الشكر، والشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.