سعر الدینار الكویتي في البنوك الیوم الأربعاء 11-10-2023

استقر سعر الدینار الكویتي الیوم الأربعاء 11-10-2023 في البنوك المصرية، وجاء السعر في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 99.68 جنيه، والبيع بـ100.144 جنيه.

وعن سعر الدینار الكویتي الیوم الأربعاء 11-10-2023 في البنوك المصرية، نرصدها في السطور التالية بحسب بيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك اليوم.

سعر الدینار الكویتي الیوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 99.68 جنيه، والبيع بـ100.144 جنيه.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیة المصري في البنك المصري الخليجي 95.63 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر الدینار الكویتي الیوم في البنوك

سعر الدینار الكویتي في البنك التجاري الدولي CIB قيمة 97.30 جنيه للشراء، والبيع 100.21 جنيه، وفي المصرف المتحد 94.31 للشراء والبيع 100.46 جنيه.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر الشراء بـ99.55 جنيه والبيع 99.88 جنيه.

سعر الدینار الكویتي في البنك الأھلي المصري

سعر الدینار الكویتي في البنك الأھلي المصري الشراء بـ99.55 جنيه والبيع 99.88 جنيه.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار جاء في المركزي المصري للشراء الدينار 99.68 جنيه، والدولار 30.82 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي

سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودى، بالنسبة للريال في البنك المركزي المصري الشراء بـ8.22 جنيه.