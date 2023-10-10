سعر الدینار الكویتي في البنوك الیوم الثلاثاء 10-10-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدینار الكویتي الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك منذ بداية أكتوبر الجاري، ليبلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري 99.77 جنيه للشراء و100.09 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدینار الكویتي الیوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الدینار الكویتي الیوم

- يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه شراء و100.17 جنيه بيعا.

سعر الدینار الكویتي مقابل الجنیه المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي 100.24 جنيه للبيع و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي الیوم في البنوك

- كما يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 96.52 جنيه شراءً و100.17 جنيه بيعا.

سعر الدینار الكویتي في بنك مصر

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر يبلغ 99.85 جنيها بيعا و99.54 جنيها شراء.

سعر الدینار الكویتي في البنك الأھلي المصري

- وعن سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري بلغ 98.82 جنيه للشراء و99.82 جنيها للبيع.

سعر الدینار الكویتي مقابل الدولار

- فيما يصل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار داخل بنك القاهرة إلى 100.09 جنيه للبيع و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي مقابل الریال السعودي

- بينما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه شراء و100.08 جنيه بيعا.