 82 مشروعا خدميا خلال 10 سنوات في «بني عدي» ببني سويف

هنا غيّرت «حياة كريمة» حياة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مشروعات تتم على قدم وساق في كل أنحاء القرية والقرى المجاورة، بعضها انتهى والباقي شارف على الانتهاء، وبدأ أهالي القرية يشعرون بحجم الإنجاز الذي تم أمام أعينهم، تلك القرية التي تضم في مجلسها القروي قريتي الرياض والزيتون، و يتخطى عدد سكانهم 58 ألف مواطن.

أهم مشروعات «حياة كريمة» في قرية بهبشين

أدرجت قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة ضمن 66 قرية على مستوى المحافظة، حيث استهدفت المبادرة تغيير حياة القرية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي وصلت إلى 69 مشروعًا خلال السنوات العشر الأخيرة.

مشروعات «حياة كريمة» في قرية بني عدي

1 ــ مركز طبي.

2 ــ وحدة إسعاف.

3 ــ توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات.

4 ـ وحدة إطفاء.

5 ــ مجمع خدمي يضم: «مركز تكنولوجي، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، وحدة محلية، ومكتب شهر عقاري».

6 ــ مجمع زراعي ويضم: جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، بالإضافة إلى مكتب إرشاد زراعي.

7 ــ وذلك بالإضافة إلى عددًا من المشروعات الخدمية الأخرى بقريتي الزيتون والرياض وبني عد،ي بينها تطوير وإحلال وتجديد مدارس وإنشاء مدارس جديدة ومراكز شباب.