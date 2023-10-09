كل ما تريد معرفته عن مشروعات «حياة كريمة» في قرية بهبشين ببني سويف

هنا «حياة كريمة» غيَّرت حياة أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مشروعات تتم على قدم وساق في كل أنحاء القرية، قاربت أغلبها على الانتهاء، وبدأ أهالي القرية يشعرون بحجم الإنجاز الذي تم أمام أعينهم، تلك القرية التي يتخطى عدد سكانها 40 ألف مواطن.

أهم مشروعات حياة كريمة في قرية بهبشين

أدرجت قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ضمن 66 قرية على مستوى المحافظة، حيث استهدفت المبادرة تغيير حياة القرية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي وصلت إلى 69 مشروعا خلال السنوات العشر الأخيرة، بينها:

1 ــ مركز طبي على مساحة 180 مترا.

2 ــ وحدة إسعاف على مساحة 80 مترا.

3 ــ إحلال وتجديد مركز شباب بهبشين.

4 ــ رفع كفاءة وتطوير السجل المدني وتجهيزه بكل الإمكانيات.

5 ــ أعمال توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات ومشروعات تنموية.

6 ــ سوق مطورة على مساحة 840 مترا.

7 ــ موقف سيارات الأجرة على مساحة 2100 متر.

8 ــ مجمع خدمي يضم: «مركز تكنولوجي، مكتب بريد، وحدة تضامن إجتماعي، مكتب تموين، وحدة محلية، وشهر عقاري».

9 ــ مجمع زراعي على مساحة 330 مترا، ويضم: جمعية زراعية على مساحة 180 مترا، ووحدة بيطرية على مساحة 150 مترا، بالإضافة إلى مكتب إرشاد زراعي.

كذلك يجرى تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، حيث يجرى حاليًا توصيل الوصلات المنزلية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية.