10 سنوات من الإنجازات بالمنيا.. إنشاء ورفع كفاءة 212 مدرسة

حظيت محافظة المنيا باهتمام كبير في قطاع التعليم، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، داخل 5 مراكز إدارية، تمثل 32 وحدة محلية، تضم 192 قرية و757 تابعًا.

إنشاء ورفع كفاءة مدارس المنيا

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطاع التعليم شهد طفرة كبيرة في المحافظة من خلال العمل بـ212 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بينها 100 مشروع إنشاء مدارس جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 112 مدرسة، وهذا خفف الكثافة الطلابية داخل الفصول، وكانت تصل لـ80 تلميذًا وانخفضت إلى 40، كما أن بعض القرى لم يكن بها مدارس في الأساس وتم إنشاؤها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة.

دخول 23 مدرسة جديدة الخدمة

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك 23 مدرسة جديدة دخلت الخدمة مطلع العام الدراسي الجاري وهي: مدرسة البياضية الإعدادية الثانوية، تندة الابتدائية الحديثة، الثانوية العسكرية بنين في مركز ملوي.

ومدارس آل يوسف الإعدادية الثانوية، عزبة مفتاح تعليم أساسي، أبو بريدعة تعليم أساسي، طهنا الجبل تعليم أساسي، عزبة التل تعليم أساسي، مرزوق الغزالي تعليم أساسي، الوحدة الابتدائية، الشرفا تعليم أساسي، مشيط تعليم أساسي، صفط الشرقية تعليم أساسي، عبدالجابر على الإعدادية في مركز المنيا.

ومدارس الشيخ فضل «ب»، عبداللطيف حسين عبدالعال، تعليم أساسي، الشيخ فضل الثانوية، في مركز بني مزار.

ومدرستي حسين الشافعي تعليم أساسي، العباسية تعليم أساسي في مركز مغاغة. ومدرستي السلام الإعدادية، حلوة الثانوية في مركز مطاي. ومدرسة المرحوم جمال عبدالمجيد موسى تعليم أساسي في مركز العدوة. ومدرسة إطسا تعليم أساسي الجديدة في مركز سمالوط.