هل هناك فرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد؟.. «الصحة» تحذر من الخلط بينهما

مع دخول فصل الخريف وكثرة التقلبات الجوية التي تعتريه، يجهل الكثير من الناس، أن هناك فرقًا بين الإنفلونزا ونزلات البرد، ويصعب عليهم التعرف على أعراض كلٍ منهما، ولذا حذرت وزارة الصحة من الخلط بين كليهما، وأخذ العلاج قبل استشارة الطبيب.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان لكن أعراضهما متشابهة، لذلك استشر الطبيب أولًا قبل أخذ أي دواء، مشيرة إلى وجوب تلقي لقاح الإنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من الإصابة بها، وهو متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

ما الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد؟

وعن الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد، فقد أوضحت «الصحة» أهم الفروق بينهما، مشيرة إلى أن نزلة البرد هي فيروس للجهاز التنفسي العلوي وأعراضه تكون في الغالب بسيطة، أما الإنفلونزا فهي فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة، وتكسير في الجسم، ورشح، والتهاب في الحلق.

تحذير من استخدام المضاد الحيوي

وقد حذرت وزارة الصحة في وقت سابق من استخدام المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، موضحة أن المضاد الحيوي يعالج البكتيريا، في حين أن البرد والإنفلونزا تعد أمراضًا فيروسية، ولا يعمل المضاد الحيوي شيئًا في علاجهما، بل قد يؤدي الاستخدام الخاطئ له إلى مضاعفات خطيرة.