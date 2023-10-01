توضيح هام لـ«هيئة الدواء» بشأن المضادات الحيوية: «هل تعالج نزلات البرد؟»

يُقدم كثيرون على تناول المضادات الحيوية للتداوي بها من الأمراض العارضة، مثل نزلات البرد والجروح وبعض الالتهابات، لكونها علاجا فعالا وسريعا، إلا أن هذه المعلومة خاطئة، وفق ما أكدته هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

هل تعالج المضادات الحيوية نزلات البرد؟

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب، لافتة إلى أنه ​​يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.

​​وأوضحت هيئة الدواء، أن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بسرعة، ويمثل خطرا على الصحة العامة، لذا أكدت الهيئة على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وأوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

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الجرعات المحددة للمضادات الحيوية

وفيما يتعلق بالجرعات المحددة للمضادات الحيوية، أوضحت هيئة الدواء المصرية، أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي لا يكفي لتوقف الأعراض​​​ ويتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي بلا تأثير إذا احتاج الشخص لاستخدامه فيما بعد.

هيئة الدواء تحذر من مجموعة الأنفلونزا

ولفتت هيئة الدواء، إلى أن ​​البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، لذا لابد من تكملة جرعة المضاد الحيوي التي وصفها الطبيب حتى النهاية، مشيرة إلى أنه لا بد من تجنب تتجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: «حقنة البرد» أو «مجموعة البرد».​