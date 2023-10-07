ابتداء من اليوم.. خريطة ضعف المياه عن بعض المناطق في بني سويف

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، إجراء أعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا، ما يؤدي إلى ضعف المياه في عدة مناطق لمدة ساعتين يوميًا على مدار 3 أيام ابتداء من اليوم السبت حتى الاثنين المقبل.

مواعيد وأماكن ضعف المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف إلى أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي «مدينة إهناسيا ومجلسي قروي الحمام ودنديل في مركز ناصر شمال بني سويف»، بداية من 8 صباح اليوم السبت 7 أكتوبر حتى الساعة 10 صباح نفس اليوم، لمدة 3 أيام متتالية «السبت، الأحد، الاثنين»، للقيام إجراء أعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا.

تدبير سيارات مياه نقية

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن اعتذارها عن فترات ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

أعمال تطهير وصيانة دورية لمحطات المياه

وأكدت الشركة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.