يمكن للأشخاص الاستعلام عن القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024 عبر عدة خطوات، في ظل التزامن مع موسم التسجيل في الجامعات، وبداية العام الدراسي الجديد للعام الجاري، ما يحفز الطلاب والتلاميذ على البحث عن متطلبات القبول في مؤسسات التعليم العالي المختلفة، خاصة أن المدرسة أو الجامعة التي سيدخلها الطالب الأردني، ستحدد مستقبله فيما بعد والوظيفة التي سيلتحق بها.

أمور يجب معرفتها قبل الاستعلام عن القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024

قبل الاستعلام عن القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024، يجب معرفة أن النسب المئوية المطلوبة للقبول في الجامعات، تتنوع بين مؤسسة وأخرى، وحتى بين التخصصات، وهذا يتوقف على أمور عدة، منها التسهيلات المقدمة في الكليات المختلفة، وأداء الطالب في الدراسة، وتقوم الجامعات بوضع نسب القبول، استنادًا إلى هذه العوامل تعمل على توجيه الطلاب بشكل واضح، لمنحهم فرصة أفضل للقبول بناءً على إمكانياتهم وقدراتهم.

نسب القبول عند الاستعلام عن القبول الموحد

وعند العمل على الاستعلام عن القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024، ستجد أن الجامعات حددت مجموعة من المعدلات الأكاديمية الدنيا المطلوبة للقبول في التخصصات المختلفة كالتالي: (تخصص كلية الطب: 98.2%، جامعة الأسنان: 97.15%، كليات الهندسة الكهربائية: 92%، تخصص العلاج الطبيعي: 93%، كلية الاقتصاد والأعمال: 92.6%، كلية الرياضيات: 89%، كلية التمريض: 94%، كلية هندسة الحاسوب: 94.35%).