طلعت عبدالقوي: نطالب بحصول المتطوع على مقابل مادي لتنقلاتهم

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّه بالفعل تمت مناقشة تعديلات القانون المنظم للعمل الأهلي لعام 2019 خاصة فيما يتعلق بالمادة 17.

وتابع في حديثه لـ«الوطن»: «نطالب بأن تكون هناك إعفاءات ومزايا لتذليل العقبات أمام الجمعيات، ومن الإعفاءات التي نطالب بها على سبيل المثال تخفيض فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات».

مطالبات بتخفيض القيمة المضافة

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «كما نطالب بتخفيض القيمة المضافة بالنسبة للجمعيات التي تقدم الخدمة للمسنين والأيتام ولذوي الاحتياجات الخاصة، كما نطالب بأن يكون الصندوق الخاص بمنظمات العمل الأهلي خاص بالجمعية وبعيداً عن وزارة المالية، حتى يكون هناك مرونة وتوفيراً للوقت والجهد».

مناقشة المادة الخاصة بأجر المتطوعين

وأضاف: «ستشهد الجلسات القادمة مناقشة المادة 43، الخاصة بالأجر الذي يحصل عليه المتطوعين مقابل تنقلاتهم وحضورهم للجلسات في الجمعيات، وهنا نطالب بالعودة إلى النص القديم والذي يشدد على ضرورة حصول المتطوع على مقابل مادي نظير ما يتكبدوه من نفقات شهرية أثناء تقديمهم للخدمة التطوعية»، مشيرًا إلى أنّ وجود مقابل مادي للنفقات هو بمثابة تشجيع للمتطوع، وهو بذلك لا يحصل على مرتب أو مكافأة مقابل الخدمة التي يقدمها، لأن الحصول على الأموال تحت ذلك البند ينفي صفة التطوع.

وتابع: «إننا مهتمون للغاية بطرح المسألة الخاصة بأموال الجمعيات الأهلية في حال تم حلها، ولدينا مقترح سنقوم بوضعه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته، وذلك ليتم تحويل أموال تلك الجمعيات للجمعيات أو الاتحادات النوعية الأخرى لتنميتها ودعمها وتوسيع نشاطاتها، لتقوم بخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين».