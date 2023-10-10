منى زكي لـ«الوطن»: لا صحة لتعرض أحمد حلمي لوعكة صحية

نفت الفنانة منى زكي ما تردد حول إصابة زوجها الفنان أحمد حلمي بوعكة صحية شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية.

منى زكي تكشف حقيقة تعرض زوجها لوعكة صحية

وقالت منى زكي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن كل ما تردد حول إصابة أحمد حلمي بوعكة صحية غير صحيح تماما، موضحة: «الحمد لله أحمد بخير وكويس».

وفي سياق آخر، يستعد أحمد حلمي لتصوير فيلمه الجديد «لسة حتة»، بعد موسم عيد الفطر المقبل، وذلك حسبما صرح سابقا لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن تصوير الفيلم يحتاج وقتا شتويا.

نجاح أحمد حلمي الأخير

فيما حقق أحمد حلمي نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال فيلمه الأخير «واحد تاني»، الذي كانت تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.