هل يمكن عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي في المدارس الخاصة بأجهزة راوتر؟

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التساؤل الذي يطرحه أولياء الأمور على مدار الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إمكانية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني في المدارس الخاصة اعتماداً على أجهزة الراوتر المتوفرة بها كبديل عن أداء الامتحانات في المدارس الحكومية، مؤكداً أن الامتحانات ستعقد في المدارس المجهزة فقط.

وأضاف «شوقي» في رده على استفسار أولياء الأمور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، حول إمكانية المدارس الخاصة عقد الامتحان لطلابها بأجهزة راوتر وليس لديها بنية تحتية أم الأفضل أن يؤدوا الامتحان في فترة مسائية في مدارس حكومية مجهزة، قائلاً: «الأفضل أن يمتحنوا مسائي بدون استخدام الشرائح بكل تأكيد».

الامتحانات تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم

وشدد الدكتور طارق شوقي، على الطلاب بضرورة التحضير الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها، موضحاً أن الامتحانات تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وغير مسموح بدخول الكتب المدرسية للجان الامتحانية.

وحذر وزير التربية والتعليم، مهكري أجهزة التابلت، قائلاً: «إن الطالب الذي يهكر جهاز التابلت في امتحانات أولى وثانية ثانوي سيتم تحرير محضر ضده ويعتبر راسباً»، لافتاً إلى أن الوزارة وجهت المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تسكين الطلاب على المدارس المجهزة تمهيداً لعقد الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو امتحان الكيمياء والجغارفيا.

- يوم الإثنين الموافق 15 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المتعثرين

- يعقد امتحان مادة اللغة العربية، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل.

- يعقد امتحان مادة الكيمياء، يوم الاثنين الموافق 30 مايو.

- يعقدامتحان مادة الجغرافيا، لمدة ساعة، يوم الإثنين الموافق 30 مايو المقبل.

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يعقد امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يعقد امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يعقد امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يعقد امتحان مادة الرياضيات، يوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو المقبل.

- يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- يعقد امتحان مادة الفلسفة والمنطق، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- يعقد يوم 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغارفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين

-يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل لمدة ساعتين.

-يعقد امتحان مادة تطبيقات الرياضيات يوم الاثنين الموافق 30 مايو لمدة ساعة ونصف.

-يعقد امتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعة وربع، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل.

-يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-يعقد امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-يعقد امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-يعقد امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-يعقد امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

-يعقد امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

-يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

-يعقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

-يعقد امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.