خريطة سقوط الأمطار اليوم.. تشمل 17 محافظة ويصاحبها رياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة وخريطة سقوط الأمطار، وحذرت من انخفاض درجات الحرارة، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وخصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل على كل الأنحاء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، لذا نستعرض خريطة سقوط الأمطار.

خريطة سقوط الأمطار غدا

وذكرت «الأرصاد»، أنّ من المتوقع في حالة الطقس غدا أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، لتشمل خريطة سقوط الأمطار نحو 17 محافظة تقع في هذه الأقاليم.

خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار يوم السبت المقبل متوقعة تساقط أمطار متوسطة على بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنّ مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40%، وتشهد مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأيام المقبلة

وعن حالة الطقس الأيام المقبلة، أوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، يكون مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 11أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.