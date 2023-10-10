الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، مشيرة إلى أنه تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من السبت المقبل وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس حاليا بالبلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وعن توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدًا الثلاثاء، ذكرت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، ويكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا، لافتة إلى أنه تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد عل فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع غدا، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 11 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.