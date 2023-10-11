عاجل.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم اليوم؟.. «ناسا» تكشف الحقيقة

أنباء متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع الإنترنت اليوم 11 أكتوبر، بسبب عاصفة شمسية قوية تضرب كوكب الأرض، وانتشرت هذه الشائعة في عدد من دول العالم.

حقيقة هذه الشائعة نرصدها لكم كما يلي:

مجلة علمية: مجرد شائعة أثيرت عدة مرات قبل سنوات

ونقلت «العربية» عن مجلة livescience العلمية، أن انقطاع الإنترنت على مستوى العالم، هو مجرد شائعة أثيرت عدة مرات قبل سنوات وعادت اليوم إلى الواجهة بسبب الحديث عن العواصف الشمسية.

الإمارات تطمئن شعبها حول انقطاع الإنترنت

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات على منصة «إكس»، «تويتر» سابقا، أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

ناسا تنفي صحة هذه الشائعات

وأكدت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء «ناسا»، في بيان رسمي سابق، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مطالبة بعدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، مضيفة أنه لا توجد أي تهديدات أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن القلق والخوف من هذا الأمر.

تأثير العواصف الشمسية الشديدة غير معروف

وأكدت مجلة livescience العلمية أنه غير معروف حتى الآن مدى تأثير هذه العواصف الشمسية الشديدة على التكنولوجيا الحديثة، في ظل أن آخر عاصفة حدثت بهذه الشدة كانت منذ زمن بعيد جدًا قبل أن تصل التكنولوجيا لما هي عليه اليوم.

جدير بالذكر أن العواصف الشمسية الشديدة بأنها انفجار ضخم من الرياح الشمسية وغيرها من بلازما النظائر الخفيفة، والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية، ويمكن أن تسبب أضرارا للشبكات الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.