ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والإصابات 2900

كشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين، لافتة إلى ارتفاع أعداد القتلى إلى نحو 1200 قتيل وأكثر من 2900 جريح.

الاحتلال يشن حربًا على المدنيين في غزة

وتشن قوات الاحتلال حربًا على المدنيين العزل في قطاع غزة عبر قصف عنيف باستخدام مدفعيتها وطائراتها وزوارقها، وسط أنباء عن استخدام ذخائر محرمة دوليًا.

وتجاوز عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا بحسب آخر حصيلة رسمية أعلنت مساء الثلاثاء.

900 شهيد و4500 مصاب نتيجة عدوان الاحتلال

وأعلنت وزارة الصحة والمستشفيات، أن 900 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 امرأة، وأصيب 4500 آخرين بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي، وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرين.

بينما شهدت الساعات الاولى من صباح الأربعاء سقوط عشرات الشهداء والمصابين، نتيجة استهداف قوات الاحتلال لبيوت الفلسطنيين المدنيين العزل فيما وصفته وكالة الأنباء الفلسطينية بالمجزرة.