قوات الاحتلال تستخدم قنابل الفوسفور المحرمة دوليا.. ماذا نعرف عنها؟

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم قنابل الفوسفور المحرمة دوليا خلال قصفها لمحيط أبراج الكرامة في قطاع غزة والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات المصابين.

الاحتلال يستخدم قنابل الفوسفور المحرمة دوليا

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة بإطلاق مئات الصواريخ، كما استخدمت خلالها قنابل الفوسفور المحرمة دوليا، حيث تستهدف مباني المدنيين والمؤسسات الاجتماعية، وحتى مدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي يتم استخدامها كملاجئ للمدنيين العزل.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الاحتلال أنها سيطرت بالكامل على مستوطنات غلاف غزة ولم يتم رصد أي عمليات تسلل خلال الساعات الأخيرة.

ما قنابل الفوسفور المحرمة دوليا؟

قنابل الفوسفور المحرمة دوليا سلاح يتم خلاله مزج الفوسفور الأبيض مع الأوكسجين والذي يسبب أضرارا وخسائر فادحة أهمها بالبشر، فمجرد وقوعه على جسد الإنسان يسبب حروقا قد تصل إلى العظام، كما أن استنشاق الغاز الناتج عن تلك القنابل يؤدى إلى ذوبان القصبة الهوائية والرئتين، كما أنها قادرة على قتل أي كائن حي في دائرة محيطها 150 مترًا.

وللوقاية من تلك القنابل ينصح المتخصصون المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن مكان قذفها، بالإضافة إلى وضع قطعة قماش مبللة بالماء على الفم والأنف.

كما أن القنابل الفوسفورية لها آثار ضارة على البيئة المحيطة، فهي تؤدي إلى تلوث التربة والبحار.