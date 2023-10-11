«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار وشبورة ورياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة، اعتبارا من يوم السبت المقبل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل على كل الأنحاء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

ومن المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تحذير من الطقس

ويشهد يوم السبت المقبل أمطارًا متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود خلال الساعات المقبلة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، يكون مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.