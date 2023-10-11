انخفاض سعر البيض في منافذ «الزراعة» اليوم الأربعاء 11-10-2023

قررت وزارة الزراعة، تخفيض سعر طبق البيض في جميع منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار مشاركة الوزارات المعنية في مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع المختلفة، لتخفيف الأعباء الأقتصادية عن المواطنين.

سعر طبق البيض اليوم في منافذ الوزارة

وطرحت وزارة الزراعة كرتونة البيض «الأبيض - الأحمر» بسعر 125 جنيها للطبق الذي يحتوي على 30 بيضة بدلا من 140 جنيها، ضمن جهود الوزارة للحد من التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

سعر طبق البيض في المحلات التجارية

وقرر اتحاد منتجي الدواجن، طرح طبق البيض الابيض أو الأحمر للمستهلكين في الأسواق بسعر 125 جنيها بدلا من 150، حيث يخرج من المزرعة على سعر 115 جنيها فقط.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة مساء أمس، أنّ مصر لديها اكتفاء ذاتيا من البيض والدواجن منذ الثمانينيات، موضحا أنّ الصناعة المحلية كبيرة جدا في إنتاج البيض، خاصة أنّها سلعة غير قابلة للتخزين ومطلوبة بشكل مستمر من جانب المستهلكين.