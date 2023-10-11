إنجازات 10 سنين.. تفعيل آليات التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

تقدم الدولة المصرية للمواطنين العديد من التيسيرات للتسهيل عليهم في الحصول على الخدمات، في ظل التحول الرقمي الذي نشهده خلال الفترة الأخيرة.

أبرز آليات التحول الرقمي

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ أبرز آليات التحول الرقمى التى تم تفعيلها لتيسير الخدمات للمواطنين.

وتم تفعيل المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة فرض وإنفاذ القانون بـ7 محافظات لميكنة إجراءات التقاضي، وإنشاء أقسام بمديريات الأمن لتلقي بلاغات الجريمة الإلكترونية وتزويد الأقسام والمراكز بتطبيقات إلكترونية لتطوير أداء المنظومة الأمنية.

- تلقي بلاغات المواطنين عبر شبكة معلومات مؤمنة تحاكى أحدث التكنولوجيات.

- إنشاء البرامج الإلكترونية لإدارة ومتابعة الحركة المرورية.

- إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة للحج.

- إطلاق منصة إلكترونية لتوفير كافة الخدمات التى تُقدمها قطاعات وزارة الداخلية للمواطنين.

- تطبيق تأشيرات الدخول المميكنة.

أما بالنسبة لمحور تعزيز مفاهيم حماية حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى يشمل:

- تدشين منظومة أمان للمنتجات الغذائية لتلبية إحتياجات المواطنين من (السلع الغذائية، اللحوم والدواجن، الخضروات والفاكهة) بإنشاء 3 مصانع وإقامة 1026 منفذًا.

- تنظيم 1352 مبادرة إنسانية، وإجراء 4256 جراحة فى إطار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وتنظيم 431 قافلة طبية للمناطق الأشد إحتياجا، والمشاركة فى 418 مناسبة قومية ومجتمعية.