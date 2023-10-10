«تعليم الجيزة» توجه باستغلال المساحات الزائدة في الحجرات الإدارية كفصول دراسية

وجّه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة تعليمات مهمة وعاجلة لانضباط العام الدراسي الجاري، الذي انطلق 30 سبتمبر الماضي، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استغلال المساحات الزائدة بالحجرات الإدارية

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الإدارات التعليمية، في بيان، باستغلال المساحات الزائدة بالحجرات الإدارية كفصول دراسية للحد من الكثافات داخل الفصول، وتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية.

وأكد مدير تعليم الجيزة، ضرورة مساهمة مجالس الآباء بالإدارات في الصيانات البسيطة بالمدارس، وعقد اجتماع طارئ لمجلس أمناء المديرية لبحث بعض المشكلات والعمل على حلها فورا.