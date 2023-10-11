تردد قناة الحدث الإخبارية 2023 لمتابعة الأحدث في غزة

يتساءل كثير من المشاهدين داخل مصر عن تردد قناة الحدث الإخبارية 2023 لمتابعة الأحداث المشتعلة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل والتي اندلعت فجر السبت الماضي، بعد اقتحام حركة حماس لمستوطنات قطاع غزة والحصول على أسرى وإدخالهم للقطاع.

وفي هذا الصدد، توضح الوطن تردد قناة الحدث الإخبارية 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، كما يلي.

تردد قناة الحدث الإخبارية 2023

ووفق الموقع الرسمي لقناة الحدث الإخبارية فإن التردد جاءت كما يلي.

الحدث HD

القمر: E7WA.

التردد: عمودي 12322.

معدل الترميز: 30000.

تردد القناة عبر عرب سات

القمر: عرب سات بدر - 4

التردد: عمودي 12092.

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 5/6.

تردد القناة على نايل سات 201

القمر: نايل سات 201.

التردد: عمودي 11.747.

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 5/6.

تردد القناة على E8WA

القمر: E8WA.

التردد: عمودي 11470.

معدل الترميز:27500.

معدل الخطأ: 5/6.

تردد القناة على (شمال افريقيا فقط) E7WA

القمر: (شمال افريقيا فقط) E7WA.

التردد: عمودي 11559.

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 5/6.

تردد القناة على (شمال أفريقيا فقط) Badr5

القمر: (شمال أفريقيا فقط) Badr5.

التردد: عمودي 12284 .

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ: 5/6.