جامعة القاهرة تطلق قافلة طبية بالتعاون مع التحالف الوطني وحياة كريمة

تواصل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية، إطلاق القوافل الطبية المجانية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وذلك ضمن جدول زمني مقرر، إذ أطلقت الكلية القافلة الرابعة لمنطقة الطالبية شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

الخشت: الجامعة حريصة على المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إجمالي عدد الحالات التي جرى علاجها بالقافلة 567 حالة تضمنت 250 حالة كشف عام، و27 حالة خلع للأطفال، و25 حالة للتنظيف، و3 حالات حشو عادي، وحالتي حشو عصب، و27 حالة خلع للكبار، بالإضافة إلى تحويل 60 حالة لمستشفى الكلية لاستكمال العلاج، وتحويل 125 حالة للكشف المبكر عن أورام الفم، مشيرًا إلى تنظيم القافلة عدة حملات توعية حول صحة الفم والأسنان، وصرفت الأدوية بالمجان للمواطنين.

وأكد حرص الجامعة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقتها القيادة السياسية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة قدمت خدمات طبية متميزة بمشاركة مجموعة من أساتذة الكلية، ووفرت الأدوية بالمجان، موضحًا أن القوافل التي تطلقها الكلية بالتعاون مع التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة تأتي في إطار دور الجامعة ومسؤولياتها تجاه خدمة المجتمع والبيئة المحيطة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.