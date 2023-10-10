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«التحالف الوطني» يجهز قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم الشعب الفلسطيني

كتب:

أحمد الشرقاوي
08:41 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
التحالف الوطني- أرشيفية

التحالف الوطني- أرشيفية

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، ومواد غذائية وعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات، وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين، جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد، حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم  الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

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