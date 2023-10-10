التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق 1000 قافلة طبية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 1000 قافلة طبية في مختلف المحافظات، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا بكل المحافظات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخصصات القافلة

وتضم قوافل راعي مصر مختلف التخصصات للكشف والمتابعة، وتقديم العلاج بالمجان للأهالي، أذ تقدم كل قافلة طبية خدماتها لحوالي 250 مستفيدا في القرى والنجوع والعزب من الفئات الأولى بالرعاية.

عدد العيادات المتنقلة

يشار إلى أن العيادات المتنقلة لمؤسسة راعي مصر وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية 50 فريقا طبية كما أن المؤسسة متواجدة في 20 محافظة في 2250 قرية ونجع.