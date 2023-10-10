رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق 1000 قافلة طبية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:17 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
مؤسسة راعي مصر للتنمية

مؤسسة راعي مصر للتنمية

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 1000 قافلة طبية في مختلف المحافظات، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا بكل المحافظات، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخصصات القافلة

وتضم قوافل راعي مصر مختلف التخصصات للكشف والمتابعة، وتقديم العلاج بالمجان للأهالي، أذ تقدم كل قافلة طبية خدماتها لحوالي 250 مستفيدا في القرى والنجوع والعزب من الفئات الأولى بالرعاية.

عدد العيادات المتنقلة 

يشار إلى أن العيادات المتنقلة لمؤسسة راعي مصر وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية 50 فريقا طبية كما أن المؤسسة متواجدة في 20 محافظة في 2250 قرية ونجع.

اقرأ المزيد:

«راعي مصر»: تقديم خدمات طبية لـ90 ألف شخص من الأولى بالرعاية خلال شهر

«راعي مصر» توزع حقائب وأدوات مدرسية على الأولى بالرعاية في القليوبية والمنيا

التحالف الوطني: «راعي مصر» تقدم خدمات طبية لأهالي الوسطى ببني سويف

«راعي مصر» تشارك في تنظيم قافلة بحلوان لدعم الفئات الأولى بالرعاية

«راعي مصر» تطلق قوافل طبية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية ببني سويف

الكشف على 86 ألف مريض بالمجان ضمن 320 قافلة طبية لـ«راعي مصر»

«راعي مصر» تثمن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني

الأقدم في مصر.. حكاية البنك الأهلي المصري راعي مهرجان العلمين الجديدة

«راعي مصر» تشارك في المرحلة 22 و23 من قوافل ستر وعافية بكفر الشيخ