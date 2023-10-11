«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. والعظمى في القاهرة 30 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار تام في الأحوال الجوية بمعظم أنحاء الجمهورية، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة خلال فترة النهار، ويكون الطقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على المحافظات الشمالية والمطلة على البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، أنّ درجات الحرارة تنخفض فور غياب أشعة الشمس، ويكون ملحوظ أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل المتأخرة معظم المحافظات».

وتابعت غانم، أنّ فرص الأمطار تنحصر في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وتكون خفيفة على مطروح والإسكندرية، وقد تكون متوسطة في بعض الأماكن من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش».