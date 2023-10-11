«المواجهة والتجوال» تنظم عرض «101 عزل» في سيناء منتصف أكتوبر

قال المخرج محمد الشرقاوي، مدير فرقة المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إنّ الفرقة تنتقل بالعرض المسرحي «101 عزل» من إنتاج البيت الفني للمسرح إلى محافظة شمال سيناء، يوم 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح «الشرقاوي» لـ «الوطن»: «نقدم (101 عزل) جيش مصر الأبيض على مدار 23 ليلة عرض في العريش ومختلف المناطق بالمحافظة، ويتناول العرض ما قدّمه الفريق الطبي من تضحيات خلال جائحة كورونا في قالب اجتماعي إنساني.

مسرحية «101 عزل» من تأليف على عبدالقوي الغلبان، وبطولة نخبة من فناني المسرح منهم، عبدالمنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبدالخالق، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، مكياج إسلام عباس، إخراج محمد درويش.

وكان البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أعلن مؤخرا خطة فرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، التي تستمر عروضها في الفترة من 1 أكتوبر الجاري حتى 2 يونيو 2014.