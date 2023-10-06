7 محافظات تحرر تأييدات لمرشح الوفد عبد السند يمامة اليوم.. (صور)

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن رئيس حزب الوفد يستعد خلال الفترة الحالية للتقدم بأوراق ترشحه في الهيئة الوطنية للانتخابات.

تأييدات عبد السند اليوم من 7 محافظات

وقال المتحدث الرسمي باسم الحملة، أنه تم اليوم، الجمعة، جمع عدد من التأييدات الجديدة، للمرشح الرئاسي المحتمل، عبد السند يمامة، حيث قام الأهالي في 7 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، بتحرير التأييدات لرئيس حزب الوفد.

وأوضح الهضيبي، أن التأييدات جاءت في المحافظات التالية:

- محافظة البحيرة

- محافظة الدقهلية

- محافظة الوادي الجديد

- محافظة الإسكندرية

- محافظة القليوبية

- محافظة كفر الشيخ

- محافظة مطروح

استكمال أوارق الترشح

والجدير بالذكر، أن الدكتور عبد السند يمامة، انتهى من الكشف الطبي وبعض الأوراق المطلوبة من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما حصل على عدد من التأييدات والتزكيات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس حزب الوفد، أعلن عن خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، من أمام ضريح سعد باشا زغلول بوسط البلد، في احتفالية كان نظمها الحزب.