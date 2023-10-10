حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب الغد لعرض الرؤى والمقترحات

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، وفدا من حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبا بتشريفهم بمقر الحملة، موجها لهم الشكر والتقدير لدور الحزب بالمشاركة الفعالة في دعم المرشح، ودور الحزب في مناشدته لعبد الفتاح السيسي بالترشح، إذ عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح، مؤكدا مبدأ التشاركية الجماعية بين كل أطياف الشعب المصري، مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وفي السياق ذاته أكد وفد حزب الغد تنظيمهم عدة مؤتمرات توعوية لتأكيد أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية، مشيدين بدور المرشح في تمكين الشباب غير المسبوق على كل المستويات، مشيرين إلى أن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.