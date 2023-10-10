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تحالف الأحزاب المصرية يناقش خطة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

عمرو صالح
06:44 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

بدأ منذ قليل، مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا لبحث خطة عملهم خلال الفترة المقبلة، وسبل دعمهم للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد أن أعلنوا تأييدهم له.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

ومن جانبه، قال النائب تيسير مطر أمين تحالف الأحزاب المصرية في تصريحاته لـ«الوطن»، أن التحالف قرر في وقت سابق دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأتها الدولة المصرية والتي تهدف جميعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط.

وأضاف: «كما قمنا بالتنسيق مع الحملة الرسمية لوضع استراتيجية الدعاية الانتخابية خلال الفترة المقبلة، وسنقوم خلال الفترة الحالية بحملات توعية للمواطنين من شأنها أن تعرف كل مواطن بأهمية مشاركته بالعملية الانتخابية وأنه شريك في بناء الجمهورية الجديدة».

تحالف الأحزاب المصرية يعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وكان تحالف الأحزاب المصرية أعلن في وقت سابق، تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل لاستكمال المشروعات القومية التنموية التي وصلت لكافة مناطق الجمهورية.

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