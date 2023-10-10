لماذا فشلت القبة الحديدية بإسرائيل في اعتراض صواريخ المقاومة؟

فشلت القبة الحديدية التي روجت لها إسرائيل أنها الأقوى والأكثر أمانًا في حماية تل أبيب من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي اخترقت الحواجز حول غزة، ما يدفع للسؤال لماذا فشل نظام القبة الحديدية في وقف صواريخ المقاومة؟

لماذا فشل سلاح القبة الحديدية في إسرائيل؟

وبحسب خبراء عسكريون، فأن الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية كشف عن خلل واسع في القبة الحديدية في إسرائيل، إذ تسبب العدد الكبير في الصواريخ التي جرى إطلاقها على مدار ساعات متواصلة وسقط الكثير منها داخل الأراضي الإسرائيلية، في اختراق نظام القبة الحديدية وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز.

فيما يري باحثون آخرون أن القبة الحديدية في إسرائيل لم تفشل لكن لم تُستخدم بشكل أمثل، إذ أن الفشل الفعلي كان في جمع المعلومات الاستخباراتية وتقييم الموقف على مدار الساعة.

ما هو نظام القبة الحديدية؟

نظام القبة الحديدية في إسرائيل يعد نظاما أرضيا قادرا على كشف واعتراض وتدمير الصواريخ وقذائف الهاون قصيرة المدى، وبدأ تشغيل منظومة القبة الحديدية في إسرائيل عام 2010.

ويتم تشغيل القبة بواسطة بطاريات دفاع صاروخي قادررة على صد هجمات الهاون على بعد 40 ميل من البطارية، كما أن هذه البطاريات يمكن نقلها إلى حيث تكون هناك حاجة.

وتتكون القبة الحديدية من رادار لاكتشاف الصواريخ، فضلا عن نظام القيادة والتحكم الذي يقوم بتحليل البيانات التي يوفرها الرادار، بالإضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي التي يجرى توجيهها بعد ذلك للاعتراض، ويكلف كل صاروخ نحو 40 ألف دولار، لذا فإن اعتراض 3000 صاروخ هو عمل مكلف للغاية.