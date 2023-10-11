مكتبة الإسكندرية تختتم مسابقة كليماثون للشباب غدا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، حفل ختام مسابقة كليماثون الإسكندرية غدًا الخميس، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة 11 صباحا.

يأتي ذلك إيمانا من مكتبة الإسكندرية بأهمية طرح أهم التحديات البيئية وعلى رأسها قضية تغير المناخ، وأن تكون منصة لأفكار الشباب.

برنامج تدريبي لبناء القدرات

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إنه تم تنظيم هذه المسابقة للعام الثاني على التوالي لتشجيع الشباب لتنفيذ أفكار ومبادرات بيئية حيث تقدم عدد كبير من الشباب بأفكار ومشروعات التي تسعي للحد من اثار تغير المناخ، في صورة مجموعات عمل، وتم اعداد برنامج تدريبي لبناء قدرات وتدريب هؤلاء الشباب لتطوير المشروعات الخاصة بهم ثم تم اختيار أفضل 11 مشروعا للتأهل إلى المرحلة النهائية والتي سيتم تحكيمها بالمكتبة في ختام المسابقة.

مشروعات بيئية

وأشار زايد إلى أن مسابقة كليماثون يتم تنظيمها هذا العام في أربعة عشرة محافظة من اجل تمكين الشباب للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، والتكييف مع تغير المناخ وفي محاولة للخروج بأفضل أفكار لمشروعات بيئية، واقتراحات لحلول للمشكلات المحلية التي تعاني منها المحافظات المختلفة والمتسببة فيها ظاهرة تغير المناخ.