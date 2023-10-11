تحرير 15 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق بكفر الشيخ

كثفت مديرية التموين بكفر الشيخ، من حملاتها على الأسواق الحرة، والمحلات التجارية، ومحلات الأسماك، واللحوم، بهدف ضبط حالات الغش التجاري ومحاربة الغلاء، وضبط حركة البيع والشراء بالأسواق على نطاق المحافظة، ومحاربة أي حالات تلاعب في الأسعار.

ضبط وتحرير محاضر تموينية

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط عدد 15 مخالفة متنوعة، داخل بعض الأسواق العامة، والمتاجر، ومحلات بيع اللحوم المجمدة الحية والمجمدة، وكذلك محلات الأسماك الحية والمملحة.

حملات تموينية بشكل مستمر

وأضاف: وضعنا خطة على مدار الشهر الجاري، تهدف لتكثيف الحملات التموينية في قري ومراكز محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أننا سنركز بشكل مبير على المدن الساحلية، حيث تكثر حركة تداول وبيع الأسماك، وكذلك في الأسواق العامة بالمحافظة، بهدف محاربة جشع بعض التجار، وضمان بيع السلع الغذائية والألبان دون أي مخالفات تذكر، التي قد تؤثر على صحة المواطنين.