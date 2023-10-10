«الأرصاد» تحذر من طقس المحافظات اليوم.. أمطار ورياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة الطقس الممطرة على عدد كبير من المحافظات المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، بسبب امتداد المنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا، الذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة للأمطار، حيث من المتوقع أن تكون ما بين خفيفة ومتوسطة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسط سيناء.

رياح وأمطار على المحافظات

وأشار تقرير صادر عن الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس سيكون غائمًا على جميع أنحاء الجمهورية، بدءًا من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط وشمال سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد وجبال البحر الأحمر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ما بين متوسطة وخفيفة بنسة تصل لـ40%، على كلا من «مطروح، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، وكفر الشيخ، شمال سيناء، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، وسط سيناء»، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية بسرعات تصل لـ20 كيلومترًا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

القاهرة 30 22

الإسكندرية 27 22

العاصمة الإدارية 30 22

العلمين 27 22

6 أكتوبر 31 21

مطروح 26 20

بنها 30 22

السلوم 25 18

دمنهور 29 21

سيوة 28 20

وادي النطرون 30 22

رأس غارب 34 24

كفر الشيخ 29 21

الغردقة 35 25

المنصورة 30 22

سفاجا 34 25

الزقازيق 30 22

مرسى علم 35 26

شبين الكوم 30 22

شلاتين 35 25

طنطا 29 21

دمياط 28 22

حلايب 34 25

أبورماد 34 25

رأس حدربة 34 25

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 20

الفيوم 31 21

السويس 30 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

العريش 28 22

سوهاج 34 21

نخل 29 18

قنا 38 23

كاترين 26 16

الأقصر 39 24

طور سيناء 30 21

أسوان 41 25

طابا 31 24

شرم الشيخ 36 26

الوادي الجديد 40 25

أبو سمبل 40 25