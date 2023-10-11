تقرير: وصول المعاملات غير النقدية في مصر إلى 16.34 مليار دولار في 2023

نشر معهد كابجيمني للأبحاث، تقرير المدفوعات العالمية لعام 2023، والذي أظهر أنّ حجم المعاملات غير النقدية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2023 عالميًا، ومحليا، توقع التقرير ارتفاع حجم المعاملات غير النقدية في مصر إلى 16.34 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لتقرير Statista.

خطط دفع رقمية جديدة

ومع اعتماد المستهلكين والشركات لخطط دفع رقمية جديدة، يشير التقرير إلى أنّ هذا النمو سيتسارع ليصل إلى 2.3 تريليون بحلول 2027 عالميًا، بمعدل نمو قدره 15% سنويًا، مع توقعات بنمو إجمالي قيمة المدفوعات الرقمية في مصر بنسبة 14.03% بمعدل نمو سنوي، يإجمالي متوقع قدره 27.63 مليار دولار أمريكي بحلول 2027.

التوسع في الخدمات المصرفية للدفع الرقمي

ويساهم تطوير البنية التحتية ووضع اللوائح اللازمة جنبًا إلى جنب مع التوسع في الخدمات المصرفية للدفع الرقمي، في تغيير طريقة دفع العملاء والشركات مقابل السلع والخدمات على نحو متسارع، حيث ستكتسب طرق الدفع الجديدة «المدفوعات الفورية، والنقود الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والمدفوعات من حساب إلى حساب، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة» زخمًا أكبر مقارنة بالمدفوعات التقليدية غير النقدية «الشيكات، والخصم المباشر، والمدفوعات، والبطاقات والتحويلات الائتمانية» بحلول عام 2027، وذلك وفقًا للتقرير.

وفي مصر، ارتفع حجم المعاملات غير النقدية بنسبة 46% بما قيمته 10 تريليون جنيه في عام 2023، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، كما شهدت طرق الدفع الجديدة في المعاملات غير النقدية تطورًا كبيرًا منذ عام 2019 مع ارتفاع عدد بطاقات الائتمان ونقاط البيع الإلكترونية وعدد المحافظ الرقمية.

وكانت طريقة الدفع غير النقدي الأكثر شيوعًا في مصر عام 2023 هي الدفع بالبطاقات الائتمانية، حيث شكلت 46% من إجمالي المعاملات، ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنّ طرق الدفع الجديدة مثل المدفوعات الفورية، والنقود الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والمدفوعات من حساب إلى حساب، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة، بدأت اكتساب زخم كبير بين المستهلكين والتجار.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة PwC Egypt، استخدم 62% من المستهلكين و58% من الشركات المحافظ الرقمية في عام 2023 مقارنة بـ42% و36% على التوالي في عام 2020.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أنّ 54% من المستهلكين و48% من الشركات استخدموا طريقة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة في عام 2023، مقارنة بـ 32% و28% على التوالي في عام 2020.