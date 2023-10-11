برعاية 4 وزارات.. انطلاق معرض مصر للطاقة 2023 نهاية أكتوبر الجاري

يقام معرض مصر للطاقة 2023، المعروف سابقا بإلكتريكس، والمتخصص في مجال الطاقة بشمال إفريقيا، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

المعرض يعرض تقنيات وحلول مبتكرة في قطاع الطاقة

ويستقطب المعرض مصنعي وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم، لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي قطاع الطاقة بأكمله، بداية من مولدات وأنظمة تخزين الطاقة، إلى الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، ونقل الطاقة وتوزيعها، والألواح الشمسية.

وسُتقام النسخة الثانية والثلاثين للمعرض هذا العام مع معرض فايريكس مصر 2023، المعرض الرائد والوحيد في المنطقة للسلامة من الحرائق، والذي يُلبي احتياجات قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والتعدين وجميع الصناعات التي تضع قواعد الأمن والسلامة من الحرائق في المقدمة من أجل مستقبل أكثر أمانا لمصر. ‎

برنامج مؤتمرات رفيع المستوى

وينظم المعرض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، وبدعم من وزارة الإنتاج الحربي، في الموقع المشترك مع معرض فايريكس مصر، وسيتضمن برنامج مؤتمرات رفيع المستوى، ومنطقة الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنظقة خاصة لأهم الحضور واللقائات الفردية للمشترين، ومنطقة الاستشارات لسوق الكهرباء.

وتستعد الدورة الثانية والثلاثون من المعرض لاستقبال 9000 زائر من أكثر من 90 دولة، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الأكثر نجاحا في تاريخها وأن تُساهم في دفع المحادثات لإيجاد حلول عالمية فعّالة.

ومع مواصلة مصر الاستثمار في قطاع الطاقة، يُعد المعرض منصة هامة للموردين من حول العالم والمصنعين في مصر للتواصل وإيجاد الحلول اللازمة لدعم تنوع مصادر الطاقة. ‎

ومن المتوقع أن يكون للحدث تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن يمهد الطريق لاستثمارات تفوق المليار دولار، بالإضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل، وتعزيز الصادرات، مما سيساعد في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في الطاقة النظيفة.