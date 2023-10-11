انخفاض أسعار اللحوم في منافذ ومجمعات التموين.. «شوف الكيلو بكام؟»

انخفضت أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، بعد ضخها من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لجميع فروع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة المبردة، مقارنة بأسعار اللحوم في الأسواق ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم في التموين

وتبلغ حاليا أسعار اللحوم في منافذ التموين، والمجمعات الاستهلاكية، كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني 220 جنيها، أقل 60 جنيها عن الأسواق التي يصل فيها سعر كيلو اللحم 280 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة السوداني 220 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة 85 جنيها.

- طبق كباب حلة 85 جنيها.

- 2 طبق سمك فيلية وزن 800 جرام بسعر 97 جنيها.

المجمعات الاستهلاكية

ويتوافر حاليا في فروع المجمعات الاستهلاكية، اللحوم السودانية فقط، واللحوم المصنعة من كباب الحلة واللحم المفروم وأطباق الكفتة والسجق، والتي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفروع المجمعات.

فيما تشهد أيضا أسعار السلع الغذائية، في مجمعات ومنافذ التموين، تخفيضا عن أسعار السلع في الأسواق، فضلا عن بدء تخفيضات جديدة على السلع بداية من يوم السبت المقبل 14 أكتوبر، وفقا لموعد بدء مبادرة تخفيض الأسعار المحدد من مجلس الوزراء بيوم 14 أكتوبر ولمدة 6 شهور.