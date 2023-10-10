9 سلع انخفضت أسعارها في الأسواق اليوم.. بينها اللحوم واللبن

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية، التي سجلت انخفاضًا اليوم الثلاثاء، مقارنة بالأيام السابقة، حيث وصلت قيمة الانخفاض في بعض السلع المهمة إلى نحو 9 جنيهات.

وبحسب بيانات بوابة الأسعار التابعة للمركز، انخفضت أسعار بعض السلع الغذائية اليوم، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

انخفاض أسعار السلع

ومن ضمن السلع التي انخفضت اليوم، الزيت والسكر والمكرونة واللبن، وفق بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، التي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار السلع الأساسية

كيلو الفول المعبأ سجل نحو 38.91 جنيه، بانخفاض 2.58 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس سجل نحو 62.28 جنيه، بانخفاض 10.3 جنيه.

سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم نحو 31.75 جنيه، بانخفاض 5.87 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة سجل نحو 23.01 جنيه، بانخفاض 1.3 جنيه.

كيلو العدس المعبأ وصل إلى نحو 48.03 جنيه، بانخفاض 1.6 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة وصل إلى نحو 306.11 جنيه، بانخفاض 8.38 جنيه.

لتر اللبن المعبأ وصل إلى نحو 31.71 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

كيلو الأرز السائب سجل نحو 23.12 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

لتر اللبن السائب سجل نحو 22.47 جنيه، بانخفاض 98 قرشا.