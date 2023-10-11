اتحاد الجمعيات الأهلية يستنكر العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني

يستنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية العدوان الغاشم البربري من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح، والذي راح ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.

مساندة مبادرة التحالف الوطني

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه: «نناشد المنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لوقف الاعتداء السافر على المدنيين».

وأضاف: «نساند مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير قوافل إنسانية لمساعدة المصابين المدنيين من أهالي غزة، ونثمن على مبادرة مؤسسة حياة كريمة لفتح باب التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق».

التبرع للشعب الفلسطيني

وأشار إلى دعوة جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة، وحث المواطنين على التبرع لصالح الشعب الفلسطيني، مضيفا: «نقدر ونثمن على دور القيادة السياسية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، للحصول على حقها المشروع في دولتها المستقلة وعاصمتها القدس».