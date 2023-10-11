حزب المؤتمر: ندعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

وصف حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية بـ«الخطير للغاية»، وله تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته على الدور التاريخي والمحوري لمصر تجاه قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن الحزب، اليوم الأربعاء: «ندعم ونؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية، وأننا نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش في وطن عزيز مكرم دون التدخل في شئونه الداخلية».

العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية

وأضاف البيان، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية في ظل صمت عالمي غير مبرر، يعكس حجم المأساة الحقيقية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق على أراضيه المحتلة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب أمام الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية غير المسبوقة ورغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على قطاع غزة، وتهجير المواطنين.

وثمن حزب المؤتمر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، معتبرًا هذه التصريحات بمثابة رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في تنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.