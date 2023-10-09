خبير اقتصادي: تراجع أسعار 7 سلع أساسية بالأسواق لمساندة للمواطنين

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، قراراً بخفض أسعار 7 سلع أساسية خلال الفترة المقبلة، على أن تصل قيمة التراجع إلى 25% بموجب القرار الذي من المقرر تنفيذه بدايةً من السبت المقبل، كما تم إصدار قرار بشأن تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر.

أهمية قرارات مجلس الوزراء اليوم

وقال وليد جاب الله، الخبير الأقتصادي، إن قرارات مجلس الوزراء اليوم مهمة للغاية خلال هذه المرحلة، وتتم بالتواصل مع القطاع الخاص، عن طريق تقديم الحكومة مجموعة من الإجراءات، التي تتمثل في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مدخلات إنتاج السلع الأساسية، التي تم الإعلان عنها، وهي السكر والزيت الخليط والأرز والفول والعدس والألبان والمكرونة والدواجن الحية والدواجن المجمدة وأيضاً بيض المائدة.

الآثار الإيجابية لقرار خفض الأسعار

وأضاف «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار يأتي ضمن الإجراءات المساندة التي قامت بها الدولة، بالتفاهم مع مجموعة من مستثمري القطاع الخاص، وبالتالي نحن امام صيغة تعاقدية ما بين الحكومة والمستثمرين يتم من خلالها خفض أسعار سلع محددة بنسبة 25% خلال تلك المرحلة، ويعبر ذلك على التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل التخفيف على المواطنين في تلك المرحلة.

وتابع أن مدخلات الإنتاج مكون يتم استخدامه من أجل الإنتاج، ويتم استيراده من الخارج، وتوفير الدولة للمكون الدولاري الخاص بالمدخلات بصورة تؤدي إلى خروجه من الموانئ بشكل أسرع، يؤدي إلى خفض التكلفة على المنتج والتاجر، الأمر الذي يؤدي بصورة تلقائية إلى خفض الأسعار، ولكن ما يتم حالياً هو عدم ترك هذا الأمر للانخفاض بصورة تلقائية، ولكنه يتم يصورة شبه تعاقدية ما بين الحكومة والقطاع الخاص.