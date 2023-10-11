إنجازات 10 سنوات.. الاستثمارات الكلية تتجاوز تريليون جنيه لأول مرة

تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تحسين الاستثمار العام لتوفير حياة جيدة للمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وهو ما حقق نموًا إيجابيًا خلال السنوات الماضية.

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ عام 2022/2021 لأول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه.

الاستثمارات العامة تلعب دورًا محفزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، جاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نموًا موجبًا في ظل الجائحة.

- قيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا.

- الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية

تشمل بعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

- مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية

- مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي وزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار.

- من المنتظر إطلاقه في مطلع عام 2022.