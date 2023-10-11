إزالة 16 حالة تعد وضبط 89 مخالفة تموينية بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة جميع أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وضبط المخالفات التموينية.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة سمالوط، إنه جرى إيقاف حالتي بناء مخالف بالمهد بحي شرق، وحالتي بناء مخالف بحي شمال، وحالة إيقاف بناء مخالف بشوشة، و10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قوصنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي إلى أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة أعمدة خرسانية بالدور الـ 10 بعقار في حي غرب المدينة، إذ جرى إيقاف وإزالة الأعمال فور رصدها، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموين على الأسواق والمخابز

كما واصلت مديرية التموين بالمنيا حملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ضبط 89 مخالفة منها 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات- أخري متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 14 مخالفة شملت: عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – شهادة صحية- غش تجاري- بيع بأزيد من السعر المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.